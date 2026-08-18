Kripto para sahiplerine kritik uyarı - Son Dakika
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Kripto para sahiplerine kritik uyarı

Kripto para sahiplerine kritik uyarı
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Ledger CEO'su Pascal Gauthier, kripto sektörünün güvenliği yalnızca kullanıcıya daha fazla sorumluluk yükleyerek çözmeye çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Gauthier'e göre "tam güvenlik" diye bir şey yok ve donanım cüzdanı üreticilerinin, insanlar hata yapsa bile güvenli kalan sistemler tasarlaması gerekiyor.

Gauthier, sektörün uzun süredir güvenliği kullanıcının dikkatine bağlı bir mesele olarak ele aldığını ifade etti. CEO'ya göre bu yaklaşım hatalı çünkü kimse her teknik arıza biçimini öngörecek kadar kusursuz davranamaz. Gauthier, üreticilerin kullanıcı yanlış adım attığında bile varlıkları koruyan tasarımlar geliştirmesi gerektiğini savundu.

Ledger yöneticisi, sıradan kullanıcıların her teknik arıza biçimini anlaması beklendiği sürece bireysel saklamanın sınırlı kalacağını da savundu. CEO, kullanıcıların üreticilerin güvenlik iddialarına körü körüne güvenmemesi gerektiğini vurguladı. Gauthier, "Hiçbir tasarım, bizimki de dahil, yalnızca üreticisinin sözüne güvenilerek kabul edilmemeli." dedi. Gauthier, güvenliği sürekli test ve iyileştirme gerektiren bir süreç olarak tanımladı.

COLDCARD KAYBI 1596 BTC'YE ULAŞTI

Gauthier'in çıkışı, donanım cüzdanı ekosistemini art arda sarsan iki olayın ardından geldi. Coldcard üreticisi Coinkite, 30 Temmuz'da yayımladığı ve 14 Ağustos'ta güncellediği uyarıda Mk2, Mk3, Mk4, Mk5 ve Q modellerinin belirli donanım yazılımlarıyla oluşturulan kurtarma ifadelerinde rastgelelik kusuru bulunduğunu açıkladı. Şirket, etkilenen ifadelerle korunan fonların risk altında olabileceğini belirtti.

Galaxy Research'ün 31 Temmuz tarihli ilk hesabına göre kayıp 1000 BTC'yi aştı. Kuruluş 4 Ağustos'ta yaklaşık 7 bin 300 adresle bağlantılı üç doğrulanmış saldırı dalgası ve 14 küçük olayda 1596 BTC çalındığını açıkladı. Henüz doğrulanmayan dördüncü dalga da hesaba katılırsa toplamın 2055 BTC'ye çıkabileceğini belirtti. Gauthier'e göre böyle bir durumda kullanıcının dikkatli olması yetmiyor, çünkü disiplin kusurlu bir tasarımın yerini tutamıyor.

Coldcard olayının ardından Trezor da 13 Ağustos'ta lojistik sağlayıcısı ShipMonk'taki veri ihlalini duyurdu. İhlalde yedi ülkedeki 13 bin 689 müşterinin kişisel bilgileri ele geçirildi. Bunların 11 bin 742'sine ait ad, e-posta, telefon ve teslimat adresleri ele geçirildi. Kalan 1947 müşterinin ad, şehir ve e-posta bilgileri etkilendi. Trezor, kendi sistemlerinin ve cihazların ihlal edilmediğini belirtti.

Coldcard ve Trezor olayları, donanım cüzdanlarında ürün güvenliği ile kullanıcı verilerinin korunmasını yeniden tartışmaya açtı.

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