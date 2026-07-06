Dijital Çağda Geleceğin İletişimcileri - Son Dakika
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Dijital Çağda Geleceğin İletişimcileri

Dijital Çağda Geleceğin İletişimcileri
06.07.2026 11:59
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Kastamonu Üniversitesi'nde medya ve kariyer üzerine dijital dönüşüm konulu etkinlik düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi'nde Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, geleceğin iletişimcilerine dijital çağda medya ve kariyer deneyimleri anlatıldı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) başlattığı "İstihdam Odaklı Meslekler ve Geleceğin Meslekleri" etkinlikleri kapsamında, Kastamonu Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi Birimi tarafından Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Geleceğin İletişimcileri: Dijital Çağda Medya, Haber ve Kariyer Deneyimleri" başlıklı program, Kastamonu Üniversitesi Konukevi Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Akademisyenleri, medya temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getiren etkinlikte, dijital dönüşümün iletişim alanına yansımaları, habercilikte yaşanan değişimler ve iletişim mesleklerinin geleceği ele alındı.

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Selver Mertoğlu, açılış konuşmasında dijital çağın iletişim alanında yeni yaklaşımları beraberinde getirdiğini belirterek medya, haber ve kariyer kavramlarının günümüzde birbirini tamamlayan unsurlar haline geldiğini ifade etti. İletişim öğrencilerinin yalnızca geleneksel medya becerileriyle değili dijital platformları etkin kullanabilen, doğrulama araçlarına hakim, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş ve etik sorumluluk bilinciyle hareket eden bireyler olarak yetişmelerinin gerekliliğine dikkat çeken Mertoğlu, iletişim alanında mesleki gelişimin yalnızca diploma ile sınırlı olmadığını söyledi. Üniversite yıllarında nitelikli bir portfolyo oluşturmanın, uygulama deneyimi kazanmanın ve sürekli öğrenmeye açık olmanın meslek yaşamına katkı sağlayacağını ifade eden Mertoğlu, dezenformasyon, yapay zeka destekli içerikler ve dijital medya ortamında güvenilir bilginin değerine değinerek öğrencilere üretmeye devam etmeleri ve meslek etiğine bağlı kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Programda konuşan İhlas Haber Ajansı (İHA) Kastamonu Bölge Müdürü Murat Kanber ise ajans haberciliğinde hız ile doğruluk arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiğini belirtti. Dijitalleşmenin habercilik üzerindeki etkilerine değinen Kanber, sosyal medyada dolaşıma giren bilgilerin haberleştirilmeden önce titizlikle doğrulanmasının gerekliliğini vurgulayarak doğrulama süreçlerinin haberciliğin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Etkinliğe öğrenci konuşmacı olarak katılan Pınar Baydemir de iletişim eğitimi sürecinde edindiği deneyimleri ve kariyer hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Dijital medya çağında iletişim öğrencisi olmanın sunduğu imkanlara değinen Baydemir, teorik eğitimin uygulama deneyimleriyle desteklenmesinin mesleki gelişime katkı sağladığını belirtti. Sektör temsilcileriyle bir araya gelmenin kariyer planlamasına yön verdiğini ifade eden Baydemir, bu tür etkinliklerin öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerine katkı sunduğunu dile getirdi.

Söyleşi bölümünde dijital çağda iletişimcilerde bulunması gereken nitelikler, yapay zekanın iletişim mesleklerine etkisi, habercilikte etik ilkeler, doğrulama süreçleri, sosyal medyanın haber üretimindeki rolü ve öğrencilerin sektöre hazırlanırken edinmeleri gereken yetkinlikler ele alındı.

Akademi, sektör ve öğrencileri aynı platformda buluşturan program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Kültür Sanat, Etkinlikler, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dijital Çağda Geleceğin İletişimcileri - Son Dakika

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