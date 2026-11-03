Dil terapisti Demir, otizmde sosyal iletişim güçlüklerine dikkat çekti - Son Dakika
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Dil terapisti Demir, otizmde sosyal iletişim güçlüklerine dikkat çekti

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Dil terapisti Demir, otizmde sosyal iletişim güçlüklerine dikkat çekti
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Dil ve konuşma terapisti Serkan Demir, bir çocuğun yalnızca konuşmamasını otizme bağlamanın yanlış olabileceğini, asıl işaretin sosyal iletişimdeki güçlükler olduğunu belirtti. Demir, ailelere oyun, sabır ve çocuğun konuşması için fırsat verilmesini önerdi.

Dil ve konuşma terapisti Serkan Demir, çocuğun yalnızca konuşmamasını otizme bağlamanın yanlış olabileceğini belirterek asıl işaretin sosyal iletişimdeki güçlükler olduğunu söyledi. Demir, ailelere de oyun, sabır ve iletişim fırsatı sunma önerilerinde bulundu.

Dil ve konuşma terapisti Serkan Demir, otizmli çocuklarla yürütülen terapide ilk hedefin çocuğu konuşturmak değil, ortak algı, ortak dikkat ve bir ilgi alanı oluşturmak olduğunu söyledi. Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen konuşma, dil, ses, yutma ve iletişim bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapisiyle ilgilendiğini belirten Demir, amaçlarının bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlamak ve iletişim becerilerini güçlendirerek yaşam kalitesini artırmak olduğunu kaydetti.

"Konuşma gecikmesi tek başına otizm anlamına gelmeyebilir"

Otizmi, doğuştan gelen, belirtileri erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bireyin sosyal iletişimini, etkileşimini ve davranışlarını etkileyen nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlayan Demir, tanı sürecinin ilgili alan uzmanları ve doktorlar tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Çocuğun doğrudan konuşmamasını otizme bağlamanın yanlış olabileceğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Öncelikle çocuğun otizm tanısı alıp almadığına bakılması gerekiyor. Bir çocuğun otizm nedeniyle konuşmadığını düşündüren en önemli özellik yalnızca konuşma gecikmesi değil, sosyal iletişimde yaşadığı güçlüklerdir. İsmiyle seslenildiğinde tepki vermemesi, işaret ederek iletişimi sürdürmesi, göz teması ve ortak dikkat becerilerinde sınırlı olması önemli belirtilerdir. Ancak kesin tanı için ilgili uzmana başvurulması gerekir. Terapide ilk amacımız çocuğu konuşturmaktan ziyade ortak algı, ortak dikkat ve bir ilgi alanı oluşturmaktır. Bu ilgi alanı içinde oluşturulan ortak dikkatle göz kontağı, jestler ve işaretler, ardından taklit çalışmalarıyla iletişim becerileri desteklenir. Ancak bu adımlar her çocuk için uygulanamaz, çünkü otizm bir spektrumdur. Her bireyin ihtiyacı birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle her danışanımız için bireyselleştirilmiş terapi programı hazırlıyoruz."

Ailelere de önerilerde bulunan Demir, çocuklarla oyun oynamanın, onlarla konuşmanın ve onları dinlemenin önemine dikkat çekti. Demir, yaşa uygun bir oyun ortamı sunulması, günlük yaşamda iletişim fırsatları sunması, çocuğun isteklerinin hemen karşılanmak yerine sabır gösterilerek konuşması için fırsat verilmesi ve sevgiyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Demir, ailelerin bir dil ve konuşma terapistinden destek almasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Serkan DemirSağlıkEğitimYaşamSon Dakika

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