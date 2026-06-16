Dilimizin Zenginlikleri Projesi Kapanış Töreni - Son Dakika
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Dilimizin Zenginlikleri Projesi Kapanış Töreni

Dilimizin Zenginlikleri Projesi Kapanış Töreni
16.06.2026 22:23
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Yalova'da düzenlenen törende, proje kapsamında başarı gösteren öğrencilere ödüller verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kapanış Programı ve Ödül Töreni, Yalova Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Yıl boyunca proje kapsamında hayata geçirilen çalışmaların değerlendirildiği programda, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Türkçenin zengin söz varlığını öğrencilere tanıtmayı, dil bilincini güçlendirmeyi ve kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasını amaçlayan proje kapsamında yapılan faaliyetlerin önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ise katılımcılardan beğeni topladı.

Ödül töreninde yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödülleri takdim edilirken, eğitim öğretim yılı boyunca projeye emek veren öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.

Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapanış programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yalova, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dilimizin Zenginlikleri Projesi Kapanış Töreni - Son Dakika

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