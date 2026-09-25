Diyarbakır Yenişehir\'de TÜBİTAK destekli bilim şenliği 34 stantla başladı

Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu, Yenişehir Belediyesinin de destek verdiği " Dicle'den Akan Bilim Şenliği" başladı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Parkında yapılan şenliğin açılış programına Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Karahan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ve kurum amirleri şenliğin açılışını kurdele keserek yaptı ve stantları tek tek gezdi, öğrencilerle sohbet etti. TÜBİTAK'ın 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programı kapsamında düzenlenen şenlikte, 24-26 Eylül tarihleri arasında çeşitli bilimsel etkinlikler yapılacak. Yenişehir'in yerel ekosistemi ve kültürel mirasını merkeze alan şenlikte, çocukların ve gençlerin bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Şenlik kapsamında katılımcıların bilimsel düşünme, araştırma, gözlem ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yönelik çeşitli atölye ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, halka açık olan bir yerde gençlerin ve çocukların burada bilimle, doğayla tanışmasını amaçladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki amacımız; daha önce 4006 Bilim Fuarları okullarımızda yapılmaktaydı. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızda, Diyarbakır'da en fazla fuara başvuran ilçe olma unvanını taşıyorduk. Bunun yanında, yine kabul aşamasında en fazla kabul veren ilçeydik. Toplam 22 tane başvuru kabul edilmişti. 4006'da bütün okullarımızda olmasa da birçok ortaokul ve lisemizde bu fuarı gerçekleştirmiştik. 4007'nin amacı, bütün halka açık olan bir yerde gençlerin ve çocukların burada bilimle, doğayla tanışmasıydı. Amacımız buydu. Güzel bir çalışma oldu, güzel bir etkinlik oldu. Tüm vatandaşlarımız buraya katıldı. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizim paydaşlarımız var. Toplam 34 standımız var. Birbirinden değerli farklı etkinlikler olacak. Taştan tutun da doğaya, bilimden tutun da yıldızlara kadar birçok etkinliğe imza atacağız. 24 Eylül ile 26 Eylül arasında, saat 09.00 ile 16.00 arasında bütün halkımıza açık."