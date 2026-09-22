Doç. Dr. Aydoğdu, EBYÜ Sağlık Hizmetleri MYO müdürlüğünü törenle devraldı - Son Dakika
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Doç. Dr. Aydoğdu, EBYÜ Sağlık Hizmetleri MYO müdürlüğünü törenle devraldı

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Doç. Dr. Aydoğdu, EBYÜ Sağlık Hizmetleri MYO müdürlüğünü törenle devraldı
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EBYÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürlük görevi için devir teslim töreni düzenlendi. Doç. Dr. Fatih Aydoğdu görevi Prof. Dr. Erhan Zeytun'dan devraldı; törene Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda müdürlük görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun katıldı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Fatih Aydoğdu, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Erhan Zeytun'dan devraldı.

Rektör Kuyrukluyıldız, Aydoğdu'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, Zeytun'a görev süresince üniversiteye sunduğu hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Fatih AydoğduRektörGüncelEğitimSon Dakika

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