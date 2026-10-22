Doç. Dr. Temel Kaçır, Tekirdağ Hayrabolu'da Hz. Peygamber'in güzel ahlakını anlattı - Son Dakika
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Doç. Dr. Temel Kaçır, Tekirdağ Hayrabolu'da Hz. Peygamber'in güzel ahlakını anlattı

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Doç. Dr. Temel Kaçır, Tekirdağ Hayrabolu\'da Hz. Peygamber\'in güzel ahlakını anlattı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen konferansta Doç. Dr. Temel Kaçır, Hz. Peygamber'in güzel ahlakını anlattı. Hayrabolu Müftülüğünce düzenlenen program, dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Hz. Peygamber ve Güzel Ahlak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Hayrabolu Müftülüğü tarafından Kadir Albayrak Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Temel Kaçır konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) örnek ahlakı ve bu ahlakın günlük hayattaki yansımaları üzerinde duran Kaçır, hayatının Müslümanlar için önemli bir rehber olduğunu belirtti.

Hz. Peygamber'in(sallallahu aleyhi ve sellem)hayatından örnekler vererek merhamet, doğruluk, adalet, sabır ve hoşgörünün insan ilişkilerindeki önemine değinen Kaçır, güzel ahlakın günlük yaşamın her alanında benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Hz. Peygamber'in ahlakını örnek almak, onun sahip olduğu değerleri hayatımıza yansıtmakla mümkündür" dedi.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatHayraboluTekirdağGüncelEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Doç. Dr. Temel Kaçır, Tekirdağ Hayrabolu'da Hz. Peygamber'in güzel ahlakını anlattı - Son Dakika
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