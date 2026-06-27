DOSTEK Kolejinde 228 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesiyle birlikte DOSTEK Koleji'nde eğitimini tamamlayan 228 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Denizli'de mesleki eğitimde adından sıkça söz ettiren DOSTEK Koleji, 2026 yılı mezunlarını uğurladı. 2025-2026 Eğitim- Öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 12.sınıfı bitiren 228 öğrenci DOSTEK Koleji bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını alarak kep attı.

DOSTEK Koleji 8'inci Geleneksel Keşkek Günü ve Mezuniyet Töreni'ne; Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Numan Turan, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tahtalı, Bölge Müdürü Ahmet Taş, bölgede faaliyet gösteren sanayiciler, DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Ardından açılış konuşmaları ile devam etti. DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, mezun olan gençlere üniversite ve iş hayatlarında başarılar dileyerek; dürüstlük, saygı ve çalışmaktan hiç vazgeçmemelerini öğütledi.

"Geleceğe yapılan en değerli yatırım insan kaynağına yapılan yatırımdır"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ise konuşmasında eğitimin ve nitelikli insan gücünün önemine dikkat çekerek; "Bugün aldığınız diploma sadece bir belge değil; emeğinizin, azminizin ve geleceğe dair umutlarınızın simgesidir. Hangi mesleği seçerseniz seçin, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve öğrenme isteğini asla kaybetmeyin. Başarı bir varış noktası değil, sürekli devam eden bir yolculuktur. Çocuklarının başarısında büyük emeği bulunan velilerimizi fedakarlıkları nedeniyle kutluyor, öğretmenlerimize ve idarecilerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Denizli OSB olarak üretimin yanı sıra eğitimi, istihdamı ve gençlerimizin geleceğini desteklemeyi sürdüreceğiz. Çünkü geleceğe yapılan en değerli yatırımın insan kaynağına yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Mezun olan tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından DOSTEK Koleji'ne destek veren sanayicilere, kurum ve kuruluş temsilcilerine protokol üyelerince plaket takdim edildi. Mezun olacak öğrencilerin kendilerinden sonra eğitime devam edecek olan öğrenci arkadaşlarına bayrak ve flama devir tesliminde katılımcılar gençleri dakikalarca alkışladı.

Okul birincileri başarı kütüğüne isimlerini çaktı

DOSTEK Koleji Anadolu Teknik Programı okul birincisi Orçun Gök ve Anadolu Meslek Programı okul birincisi Bengisu Arslan başarı kütüğüne isimlerini çaktılar ve hediyelerini Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz'ın elinden aldılar.

228 mezun öğrenci keplerini havaya fırlattı

DOSTEK Koleji'nin bu seneki mezunları tek tek sahneye çağrılıp mezuniyet belgelerini alırken, 228 öğrencinin sahneye çıkmasının ardından nefesler tutuldu ve mezun gençler aynı anda keplerini gökyüzüne fırlattı. Mezuniyet Töreni müzik gösterisi ve eğlence ile sona erdi. - DENİZLİ