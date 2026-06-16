DPÜ'de Mezuniyet Sergisi Açıldı - Son Dakika
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DPÜ'de Mezuniyet Sergisi Açıldı

DPÜ\'de Mezuniyet Sergisi Açıldı
16.06.2026 12:23
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Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrencilerin projeleri sergilendi, 34 proje kamu desteği aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, eğitim hayatları boyunca geliştirdikleri oluşturucu projeleri mezuniyet sergisinde sanatseverlerle buluşturdu. Grafik Tasarım I ve II dersleri kapsamında hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergi, öğrencilerin akademik ve sanatsal birikimlerini gözler önüne serdi.

Serginin açılış törenine DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Dekan Yardımcısı Doç. Eren Evin Kılıçkaya, Dr. Figen Yavuz, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Açılışta konuşan Prof. Dr. Levent Mercin, sergide yer alan projelerin yalnızca birer ders çalışması olmadığını, aynı zamanda araştırma ve geliştirme niteliği taşıyan önemli akademik çalışmalar olduğunu ifade etti.

Mercin, öğrencilerin hazırladığı projelerin önemli bir bölümünün 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandığını belirterek, bu başarının hem fakülte hem de üniversite adına gurur verici olduğunu söyledi. Kütahya'nın kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan bu tür çalışmaların önemine dikkat çeken Mercin, öğrencilerin ortaya koyduğu üretimlerin bilimsel ve sanatsal açıdan değer taşıdığını vurguladı.

Yaklaşık 130 öğrencinin katkısıyla hazırlanan projelerde, günümüz görsel iletişim dünyasının karşı karşıya olduğu sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara yönelik oluşrutu çözüm önerileri geliştirildi. Sergide özellikle yeni medya uygulamaları, etkileşimli deneyim tasarımları, oyun tasarımı, eğitim materyalleri, sağlık iletişimi, kültürel mirasın korunması, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sanat ve arkeoloji alanlarına yönelik çalışmalar dikkat çekti.

Bu yılki serginin öne çıkan başarılarından biri de kamu destekleri oldu. Grafik Tasarım I ve II dersleri kapsamında geliştirilen projeler arasından 34 çalışma, 2209-A ve 2209-B programları tarafından desteklenmeye değer bulundu. Geçtiğimiz yıl aynı ders kapsamında 23 proje destek alırken, bu yıl sayının 34'e yükselmesi bölümün araştırma ve proje üretme kapasitesindeki gelişimi ortaya koydu.

Sergide ayrıca kamu desteği almaya hak kazanan 34 öğrencinin araştırma projesi de ziyaretçilerin incelemesine sunuldu. Bilimsel araştırma ile tasarım odaklı düşüncenin bir araya geldiği projeler, öğrencilerin hem akademik hem de oluşturucu yönlerini yansıttı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Tübitak, Kütahya, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim DPÜ'de Mezuniyet Sergisi Açıldı - Son Dakika

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