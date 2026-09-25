DPÜ Emet MYO akademik kurulu, Müdür Yazıcı başkanlığında güz dönemini değerlendirdi - Son Dakika
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DPÜ Emet MYO akademik kurulu, Müdür Yazıcı başkanlığında güz dönemini değerlendirdi

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DPÜ Emet MYO akademik kurulu, Müdür Yazıcı başkanlığında güz dönemini değerlendirdi
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DPÜ Emet Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 güz dönemi öncesinde Akademik Kurul Toplantısı yapıldı. Müdür Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı başkanlığındaki toplantıda bahar ve güz dönemi değerlendirmeleriyle altyapı, laboratuvar, oryantasyon ve akademik danışmanlık konuları ele alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesinde Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı başkanlığında düzenlenen toplantıya, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan ile akademik personel katıldı. Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz dönemine ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca okulun fiziki altyapısı, laboratuvar ve teknik donanım ihtiyaçları, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum ve oryantasyon süreçleri ile akademik danışmanlık faaliyetleri değerlendirildi.

Güz döneminde düzenlenmesi planlanan akademik, sosyal, kültürel ve öğrenci odaklı etkinliklerin de ele alındığı toplantıda, yeni eğitim-öğretim dönemine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: İHA
EğitimSon Dakika

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