DPÜ Rektörü Kızıltoprak, kalite güvencesi başarısını güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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DPÜ Rektörü Kızıltoprak, kalite güvencesi başarısını güçlendirmeyi hedefliyor

DPÜ Rektörü Kızıltoprak, kalite güvencesi başarısını güçlendirmeyi hedefliyor
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 2026 YÖKAK Konferansı'na Kalite Koordinatörlüğü ile katıldıklarını belirterek mevcut 2 yıllık kurumsal akreditasyon süresini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 2026 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na üniversitenin Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte katıldıklarını belirterek, mevcut 2 yıllık kurumsal akreditasyon süresini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite olarak kalite kültürünün kurumsallaşmasına, eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine ve akreditasyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Kaliteyi yalnızca belirli dönemlerde yürütülen bir çalışma olarak görmediklerini kaydeden Kızıltoprak, kalite anlayışının üniversitenin tüm birimlerine yayılması ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Üniversitenin mevcut 2 yıllık kurumsal akreditasyon süresini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini aktaran Kızıltoprak, "Kalite güvencesi alanındaki başarımızı güçlendirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Akademik ve idari tüm birimlerimizle birlikte, ortak sorumluluk ve sürekli iyileştirme anlayışı içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kızıltoprak, konferansın "Dijital Dönüşüm Sürecinde Kalite Güvence Sistemleri ve Yapay Zeka" ana temasının da üniversite açısından önemli olduğunu belirterek, yapay zekanın sunduğu imkanları kalite süreçlerine entegre etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda veriye dayalı, ölçülebilir, şeffaf ve sürdürülebilir bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Kızıltoprak, "Kalite bir sonuç değil, sürekli gelişen bir yolculuktur. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bu yolculuğu tüm mensuplarımızın katkısıyla daha güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Süleyman Kızıltoprak, Kütahya, Kalite, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim DPÜ Rektörü Kızıltoprak, kalite güvencesi başarısını güçlendirmeyi hedefliyor - Son Dakika

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