Dumlupınar'da Yaz Kur'an Kursu Sınavı - Son Dakika
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Dumlupınar'da Yaz Kur'an Kursu Sınavı

Dumlupınar\'da Yaz Kur\'an Kursu Sınavı
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Dumlupınar'da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine bilgi sınavı düzenlendi, başarılar dilendi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, merkez ve köylerde görev yapan din görevlilerinin katkılarıyla Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik Bilgi Birikim Sınavı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Abdulmetin Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa'nın katılımıyla gerçekleştirilen sınava, merkez ve köylerdeki Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yaz dönemi boyunca edindikleri dini ve ahlaki bilgileri pekiştirmeleri amacıyla düzenlenen sınavda, öğrenciler öğrendiklerini ölçme ve değerlendirme fırsatı buldu.

Programın gerçekleştirilmesinde emeği ve katkısı bulunan tüm hocalara ve vatandaşlara teşekkür edilirken, sınava katılan tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilendi.

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dumlupınar'da Yaz Kur'an Kursu Sınavı - Son Dakika

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