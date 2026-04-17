Dünya Sanat Günü Bartın Üniversitesi'nde Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Sanat Günü Bartın Üniversitesi'nde Kutlandı

Dünya Sanat Günü Bartın Üniversitesi\'nde Kutlandı
17.04.2026 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi'nde Dünya Sanat Günü etkinlikleri resim, heykel ve müzik ile kutlandı.

Bartın Üniversite'sinde (BARÜ) Dünya Sanat Günü kapsamında düzenlenen resim, heykel, müzik ve atölye çalışmalarıyla sanatın farklı alanları bir araya getirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında bir program düzenlendi. Sanatın farklı alanlarını bir araya getiren etkinliğin açılışı Kutlubey Yerleşkesi İİBF- Eğitim Fakültesi Sergi Salonu'nda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) Başkanı Sabri Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, BARÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ile Bartın ilindeki görsel sanatlar öğretmenlerinin eserlerinin yer aldığı karma resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Eserleri inceleyen Rektör Akkaya, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne vurgu yaparak emeği geçen akademisyen ve öğretmenleri tebrik etti.

Dünya Sanat Günü etkinlikleri çerçevesinde sulu boya, özgün baskı resim, desen ve lavi, ebru, heykel, anime ve manga ile müzik işitme alanlarında atölyeler düzenlendi. Alanında uzman akademisyenler ve öğrenciler tarafından yürütülen bu çalışmalarla katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

Ayrıca program kapsamında sulu boya, yağlı boya ve ebru atölyelerinde çeşitli etkinlikler yapıldı. "Filmlerde Yaşayan Şarkılar" ve "Royal Jazz Band" konserleri, halk dansları ve modern dans gösterilerine de yer verildi. İki gün boyunca devam eden etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Müzik, Dünya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dünya Sanat Günü Bartın Üniversitesi'nde Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 09:25:47. #7.12#
SON DAKİKA: Dünya Sanat Günü Bartın Üniversitesi'nde Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.