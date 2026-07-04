Durağan'da Halk Eğitimi Toplantısı - Son Dakika
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Durağan'da Halk Eğitimi Toplantısı

Durağan\'da Halk Eğitimi Toplantısı
04.07.2026 13:03
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Hayat Boyu Öğrenme toplantısı, Kaymakam Ayan başkanlığında yapıldı, kurslar değerlendirildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan başkanlığında gerçekleştirildi.

Durağan Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen "Hayat Boyu Öğrenme" faaliyetleri ve açılan kurslara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, ilçede vatandaşların eğitim ihtiyaçlarına yönelik açılan kursların mevcut durumu ele alınırken, kursların daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, yeni dönemde açılması planlanan kurslar ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, hayat boyu öğrenme anlayışının bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun eğitim faaliyetlerinin artırılması için kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantı, katılımcı kurumların öneri ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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