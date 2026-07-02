Düzce\'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı

2026 eğitim öğretim yılı çalışmaları değerlendirilirken YKS ve LGS tercih sürecine yönelik hazırlıklar da ele alındı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürü Yasemin Çağır, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Tuncay İlhan ile birim ekibinin katılımıyla yıl sonu değerlendirme ve süreç izleme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca hayata geçirilen çalışmalar çok yönlü olarak değerlendirildi. Yıl içerisinde düzenlenen eğitim faaliyetleri ve seminerlerin yanı sıra, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen süreç izleme uygulamaları, ilin akademik başarı göstergeleri ile pilot uygulaması devam eden Maarif Akademi Öğrenci Ağı Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.

Ayrıca YKS ve LGS süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, yaklaşan tercih dönemi de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu kapsamda öğrencilere sunulacak tercih danışmanlığı hizmetleri, tercih merkezlerinde yürütülecek çalışmalar ve sürece ilişkin planlamalar ayrıntılı şekilde istişare edildi. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına yönelik hedefler ve öncelikler belirlenirken, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - DÜZCE