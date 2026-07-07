Düzce'de Yenilikçi Eğitim Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Düzce'de Yenilikçi Eğitim Projesi Tamamlandı

Düzce\'de Yenilikçi Eğitim Projesi Tamamlandı
07.07.2026 11:10
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FETEMMTECH LAB projesi, öğretmenlerin yenilikçi eğitim uygulamalarını güçlendirdi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Milli Egemenlik Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ev sahipliğinde hazırlanan "FETEMMTECH LAB: Yenilikçi Eğitimde Model Tabanlı Yaklaşım" projesi eğitimlerin ardından başarıyla tamamlandı.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje, Düzce'nin 2026 yılındaki tek TÜBİTAK 4005 projesi olma özelliği taşıyor. Proje yürütücülüğünü Fen Bilimleri Öğretmeni Dr. Ayşegül Yazan'ın üstlendiği program 24 farklı ilden gelen 24 öğretmeni Düzce'de bir araya getirdi.

Projenin açılışına Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Milli Egemenlik Bilim ve Sanat Merkezi yöneticileri ile çok sayıda akademisyen, eğitim yöneticisi ve davetli katıldı. Açılışta, yenilikçi eğitim uygulamalarının ve model tabanlı öğrenme süreçlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkısı vurgulandı.

Teorik bilgi ve uygulamalı eğitim bir arada

Düzce Milli Egemenlik BİLSEM ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, katılımcı öğretmenlere mühendislik, teknoloji, tasarım, uzay ve havacılık alanlarında yoğun bir eğitim verildi. Eğitimler kapsamında model roket tasarımı ve fırlatma süreçleri, 3D optik tarama, dijital modelleme ve 3D üretim teknolojileri gibi güncel konular uygulamalı olarak işlendi. Ayrıca, haberleşme teknolojileri ve mikroşerit anten tasarımı üzerine gerçekleştirilen çalışmalarla, teknik bilgilerin eğitim ortamlarına nasıl entegre edileceği konusunda rehberlik sağlandı.

Kurumsal iş birliği ve saha çalışmaları

Projenin finali, TÜRKSAT'a gerçekleştirilen teknik ziyaretle yapıldı. Uzman mühendisler eşliğinde Türkiye'nin uydu teknolojileri ve haberleşme altyapısını yerinde inceleyen öğretmenler, "Uydu Teknolojileri ve Türkiye'nin Uydu Yolculuğu" başlıklı seminere katılarak uzmanlarla doğrudan etkileşim kurma fırsatı buldu.

Eğitimde yaygın etki hedefleniyor

Projenin temel amacı, öğretmenlerin model tabanlı öğrenme, disiplinler arası yaklaşımlar ve yenilikçi üretim süreçleri konusundaki yetkinliklerini artırmak olarak belirlendi. Katılımcı öğretmenlerin, altı günlük program boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri kendi illerindeki eğitim ortamlarına taşıyarak, yenilikçi uygulamaların Türkiye genelindeki öğrenci kitlelerine ulaşması hedefleniyor.

Düzce'yi eğitim, bilim ve teknoloji ekseninde önemli bir buluşma noktası haline getiren proje, öğretmenler arasında kurulan profesyonel ağ ile sürdürülebilir bir mesleki gelişim modeli ortaya koydu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Düzce'de Yenilikçi Eğitim Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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