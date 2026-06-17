Düzce Üniversitesi QS Sıralamasında Yükseldi

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan Avrupa ve Batı Asya Bölgesi 2026 sıralamalarında Düzce Üniversitesi, başarılı sonuçlara imza attı.

Genel Avrupa sıralamasında 701-900 bandında yer alan Düzce Üniversitesi, Türkiye'deki yükselişiyle dikkat çekti. 2025 yılında 54. sırada bulanan Düzce Üniversitesi, 2026 yılında 21 basamak birden yükselişle 33. sırada yer alma başarısı gösterirken, Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 5. sıraya adını yazdırdı.

QS Sürdürülebilirlik 2026 Sıralamasında ise Düzce Üniversitesi, Türkiye'de 31. sırada yer alırken, dünyada 1501+ ile kendine yer buldu. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 29. olan Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 4. olarak sürdürülebilirlik alanındaki küresel ve ulusal başarısını tekrar kanıtladı.

Nitelikli bilimsel çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Düzce Üniversitesi, uluslararası başarı grafiğini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. - DÜZCE