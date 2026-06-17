Düzce Üniversitesi QS Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Üniversitesi QS Sıralamasında Yükseldi

17.06.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi, QS 2026 sıralamasında 33. sıraya yükselerek Türkiye'deki başarısını artırdı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan Avrupa ve Batı Asya Bölgesi 2026 sıralamalarında Düzce Üniversitesi, başarılı sonuçlara imza attı.

Genel Avrupa sıralamasında 701-900 bandında yer alan Düzce Üniversitesi, Türkiye'deki yükselişiyle dikkat çekti. 2025 yılında 54. sırada bulanan Düzce Üniversitesi, 2026 yılında 21 basamak birden yükselişle 33. sırada yer alma başarısı gösterirken, Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 5. sıraya adını yazdırdı.

QS Sürdürülebilirlik 2026 Sıralamasında ise Düzce Üniversitesi, Türkiye'de 31. sırada yer alırken, dünyada 1501+ ile kendine yer buldu. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 29. olan Düzce Üniversitesi, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 4. olarak sürdürülebilirlik alanındaki küresel ve ulusal başarısını tekrar kanıtladı.

Nitelikli bilimsel çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Düzce Üniversitesi, uluslararası başarı grafiğini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Düzce Üniversitesi QS Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:04:49. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi QS Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.