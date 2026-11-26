Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 2026 Akademik Yılı Önlük Giydirme Töreni, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yoğun ilginin olduğu programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, "Sevgili öğrencilerimiz, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ailesine katılımınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bugün uzun bir eğitim hayatı sonrası çok çalışarak hayal ettiğiniz hedeflerinize ulaşmış bulunuyorsunuz. Geleceğin hekimleri olarak mesleğin simgelerinden biri olan bu beyaz önlüğü giyeceksiniz. Fakat beyaz önlük sadece bir simge değildir. Aynı zamanda sorumluluğun, vicdanın, merhametin, bilginin ve etik değerlerin de bir sembolüdür. Bunu asla unutmayın" ifadelerini kullandı.

Tıp eğitiminin bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mesleğin; disiplin, sabır, sorgulama ve yeniliklere açık olma gibi büyük sorumluluklar gerektirdiğine dikkat çeken Kayıkçı, Tıp Fakültesi öğrencilerinin Düzce Üniversitesi'ndeki eğitim hayatlarında hekimlik mesleğinin ne kadar değerli olduğunu anlayacaklarını vurguladı. Bu süreçte en büyük tebriği ve takdiri ailelerin hak ettiğini dile getiren Prof. Dr. Kayıkçı, çocuklarının başarılarındaki bu fedakarlıkların ve katkıların ömür boyunca unutulmayacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.

"Meşakkatli ve güzel bir yol

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, beyaz önlüğün mesleğin başlangıcı olmasından dolayı oldukça anlamlı olduğunu ifade ederek Tıp Fakültesi öğrencilerini ve ailelerini tebrik etti. Hekimlik mesleğinin meşakkatli ve güzel bir yol, aynı zamanda sevilen ve tercih edilen bir meslek olduğunun altını çizen Sözbir, Tıp Fakültesi'nin de Düzce Üniversitesi'nin amiral gemisi olduğunu, gerek nitelikli eğitimi gerekse yayınlarıyla başarılı şekilde eğitim hayatına devam ettiğini sözlerine ekledi.

"İyi öğrenci olmak iyi doktor olmak demektir"

Eğitimde ciddiyetin ve devamlılığın esas olduğunu dile getiren Sözbir, öğrencilerin ailelerinin emek ve gayretlerini düşünerek hareket etmesinin önemine değindi. İyi bir öğrenci olmanın iyi bir doktor olma anlamına geldiğine işaret eden Sözbir, beyaz önlüğün saflığın, temizliğin, dürüstlüğün bir sembolü olduğunu ifade etti. Öğrencilerin hekimlik mesleğine başladıklarında hastalara samimi duygularla ve tebessümle yaklaşmaları tavsiyesinde bulunan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, programın hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının sonrasında; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer ile Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin elinden beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, mesleki yolculuklarının başlangıcını kutladı.

Ailelerin gurur dolu anlar yaşadığı "Düzce Üniversitesi 2026 Akademik Yılı Önlük Giydirme Töreni" günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.