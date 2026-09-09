Düzce Valisi Makas, yeni eğitim yılı hazırlıklarını okulda öğrencilerle değerlendirdi

Düzce Valisi Mehmet Makas, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde düzenlenen toplantıda okul hazırlıklarını değerlendirirken, uyum haftasındaki öğrencilerle de bir araya geldi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Namık Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılış ve Planlama" toplantısına katıldı. İlgili kurum amirleri, okul müdürleri ve bahçe görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ve okullarda görev yapacak bahçe görevlilerine ilişkin konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve başarılı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Makas, 2026-2027 eğitim öğretim yılının Düzce, eğitim camiası ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Vali Makas ayrıca Namık Kemal İlkokulu'nda uyum haftasına katılan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Makas, eğitim hayatlarında başarılar diledi.