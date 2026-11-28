Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) kalite güvencesi çalışmaları ile 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi memnuniyet anketlerinin sonuçları değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın başkanlığında yapılan toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, genel sekreter yardımcıları ve Kalite Koordinatörlüğü üyeleri katıldı.

Toplantıda üniversitenin kalite yönetim sistemi, kurumsal ve program akreditasyonu süreçleriyle gelecek döneme dair hedefleri ele alındı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen tam akreditasyonun ardından sağlanan kazanımların sürdürülebilirliği ve kurumsal değerlendirme raporunda gelişime açık alanlar olarak belirtilen konulara yönelik iyileştirme çalışmaları görüşüldü.

Toplantının ikinci bölümünde öğrenci, akademik ve idari personele yönelik memnuniyet anketlerinin sonuçları değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre akademik personelin katılım oranı yüzde 30,9, memnuniyet düzeyi yüzde 77,4; idari personelin katılım oranı yüzde 38,7, memnuniyet düzeyi yüzde 77,2 olarak belirlendi. Öğrencilerde ise ankete katılım oranı yüzde 12,1, memnuniyet düzeyi yüzde 69,3 şeklinde kaydedildi.

Açık uçlu sorulara verilen yanıtların analiz edildiği toplantıda, paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda eğitim-öğretim süreçleri, fiziki ve teknolojik altyapı, çalışma koşulları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin iyileştirme çalışmaları ele alındı.

Toplantı, üniversitede kalite kültürünün yaygınlaştırılması, paydaş katılımının artırılması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının değerlendirilmesiyle son buldu.