EBYÜ\'de Yönetim Toplantısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Üniversitenin üst yönetimi ile Senato ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, üniversitenin güncel akademik ve idari süreçleri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca 2026-2027 eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlık ve planlamalar ele alınarak, üniversitenin kurumsal yapısını güçlendirecek stratejik adımlar ve yeni döneme ilişkin hedefler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.