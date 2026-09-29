EBYÜ Eczacılık Fakültesinin akademik kurulunda güz dönemi çalışmaları görüşüldü

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eczacılık Fakültesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nizamettin Koçkara katıldı.

Toplantıda, Eczacılık Fakültesinin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmaları ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Eğitim-öğretim süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve akademik çalışmaların geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Kuyrukluyıldız, fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin akademik gelişim açısından önem taşıdığını belirterek, eğitim süreçlerinin nitelikli şekilde sürdürülmesinin ve akademik çalışmaların kurumsal hedefler doğrultusunda geliştirilmesinin önemini vurguladı.