EBYÜ Resim Sınavında 100 Aday Yarıştı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitim görmek için başvuran 100 civarında aday, özel yetenek sınavında hünerlerini sergiledi.

Fen-Edebiyat Fakültesinin girişinde iki aşamadan oluşan sınavda adaylar, hem sanatsal becerilerini hem de gözlem yeteneklerini ortaya koydu. Başarılı bulunan öğrenciler, resim bölümüne kayıt yaptırabilecek.