EBYÜ Resim Sınavında 100 Aday Yarıştı
EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 100 aday özel yetenek sınavında yeteneklerini sergiledi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitim görmek için başvuran 100 civarında aday, özel yetenek sınavında hünerlerini sergiledi.
Fen-Edebiyat Fakültesinin girişinde iki aşamadan oluşan sınavda adaylar, hem sanatsal becerilerini hem de gözlem yeteneklerini ortaya koydu. Başarılı bulunan öğrenciler, resim bölümüne kayıt yaptırabilecek.
Kaynak: İHA
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