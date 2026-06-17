Edebiyat Rüzgarı: Karayazı'da Öğrenciler Eserleri Canlandırdı - Son Dakika
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Edebiyat Rüzgarı: Karayazı'da Öğrenciler Eserleri Canlandırdı

Edebiyat Rüzgarı: Karayazı\'da Öğrenciler Eserleri Canlandırdı
17.06.2026 09:48
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Karayazı Anadolu Lisesi öğrencileri, ünlü yazarları ve eser kahramanlarını canlandırarak etkinlik düzenledi.

Erzurum Karayazı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ünlü yazarların ve eser kahramanlarının rollerine girerek Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini tanıttı.

Öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek ve edebiyat dünyasının önemli eserlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler eserlerin kahramanlarını canlandırarak izleyicilere edebiyat dolu anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı eserindeki Feride, Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens karakteri öğrenciler tarafından başarıyla canlandırıldı. Ayrıca J.M. Barrie'nin Peter Pan, J.K. Rowling'in Harry Potter, Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf ve Alexandre Dumas'ın Üç Silahşörler adlı eserleri de tanıtıldı.

Dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu ve Sefiller, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, Tolstoy'un Anna Karenina ve Gustave Flaubert'in Madam Bovary adlı eserleri öğrenciler tarafından sahnelenerek izleyicilere aktarıldı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı, Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek ve Handan, Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikaye adlı eserleri de etkinlikte yer aldı. Öğrenciler, eserlerin karakterlerini canlandırarak hem yazarları hem de eserlerin içeriklerini tanıtma fırsatı buldu.

Programda ayrıca William Shakespeare'in Romeo ve Juliet ile Macbeth, Charlotte Bront'nin Jane Eyre, Tracy Chevalier'in İnci Küpeli Kız, John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar ve Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserleri de öğrenciler tarafından başarıyla tanıtıldı. Etkinlik sonunda öğrencilerin Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini, yazarlarını ve kahramanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulduğu belirtilirken, program izleyicilerden büyük beğeni topladı. Öğrencilerin sergilediği performanslar, edebiyata olan ilgiyi artırırken etkinlik katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Edebiyat Rüzgarı: Karayazı'da Öğrenciler Eserleri Canlandırdı - Son Dakika

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