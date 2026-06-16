Edirne'de Öğrenciler Ekmeğini Üretiyor - Son Dakika
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Edirne'de Öğrenciler Ekmeğini Üretiyor

Edirne\'de Öğrenciler Ekmeğini Üretiyor
16.06.2026 10:32
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Edirne'deki okul fırınında öğrenciler ekmek üretip sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Edirne'de okul bünyesinde kurulan ve günlük 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında görev alan öğrenciler, uygulamalı eğitim alırken aynı zamanda döner sermaye çerçevesinde gelir elde ederek bütçelerine katkı sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen 'Okullarımız Üretiyor' projesi çerçevesinde okulda kurulan fırında ekmek üreten Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, talep eden okul ve pansiyonunun ekmek ihtiyacının karşılarken, hem belli zamanlarda sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde mahalle muhtarları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyor hem de okulun üretim atölyesinde geleceğin ustaları olarak yetişiyorlar.

Okulun üretim faaliyetlerinin eğitimle birlikte sosyal fayda sağladığını belirten Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Erkaraman, "2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığımızın 81 ilde 100 fırın projesi kapsamında ilimizde de bu atölye kuruldu. Öğrencilerimiz burada hem eğitim görüyor hem de ilimizdeki pansiyonlu okulların, anaokullarının ve taşımalı eğitim kapsamında yemek yiyen öğrencilerin ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Zaman zaman muhtarlarımız aracılığıyla her mahalleye 50 ila 100 ekmek bırakarak dar gelirli ailelere ulaştırıyoruz. Atölyemizde her gün 4 öğrencimiz dönüşümlü olarak görev yapıyor. Öğrencilerimiz hem eğitim alıyor hem de döner sermayeden ücretlerini kazanarak harçlıklarını çıkarıyor" dedi.

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Öğretmeni İdris Kaytaz ise meslek liselerinin temel amacının sektöre nitelikli iş gücü kazandırmak olduğunu vurguladı.

Okulda ekmek üretimi ve hamur ürünleri dersleri verdiklerini söyleyen Kaytaz, öğrencilerin ekmek fırınında uygulamalı eğitim aldığını belirterek üretilen ekmekleri ihtiyaç duyulan okullara gönderdiklerini ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için muhtarlıklarla da iş birliği yaptıklarını belirtti. Öğrencileri mezun olduklarında herhangi bir fırında rahatlıkla çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde yetiştirdiklerine değinen Kaytaz, Böylece hem sektörün ihtiyacının karşılandığını, hem de öğrencilerin geleceğe hazırlandığını aktardı.

Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinden Mehmet Emre Çelikbilek de üretimin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Her sabah ekmeklerimizi hazırlıyor ve okullarımıza ulaştırıyoruz. Bunun yanında dar gelirli ailelere de destek olmaya çalışıyoruz. İnsanlara fayda sağlamak bizi mutlu ediyor. Bu atölye bize mesleki bilgi kazandırırken arkadaşlık ortamımızın gelişmesine de katkı sağlıyor. Geleceğimiz için önemli bir deneyim elde ediyoruz. Mezun olduğumuzda bir fırında usta olarak çalışabilecek bilgiye sahip oluyoruz" diye konuştu.

Meslek liselerinde üretim odaklı eğitim anlayışının başarılı örneklerinden biri olarak gösterilen atölye, öğrencilerin hem meslek öğrenmesini, hem de üretime katılarak ekonomik kazanç elde etmesini sağlıyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Edirne'de Öğrenciler Ekmeğini Üretiyor - Son Dakika

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