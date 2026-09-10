Efeler'de okul hazırlıkları yerinde incelendi, Maarif Modeli çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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Efeler'de okul hazırlıkları yerinde incelendi, Maarif Modeli çalışmaları değerlendirildi

Efeler\'de okul hazırlıkları yerinde incelendi, Maarif Modeli çalışmaları değerlendirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aydınoğlu İsabey Ortaokulu'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlıklar sürerken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk okulu ziyaret ederek fiziki şartları ve eğitim ortamlarını inceledi. Ziyarette Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni dönemde yürütülecek çalışmalar da değerlendirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydınoğlu İsabey Ortaokulu'nda 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlıklar sürerken, okulun fiziki şartları ve eğitim ortamları yerinde incelendi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, Aydınoğlu İsabey Ortaokulu'nu ziyaret ederek 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yürütülen hazırlık çalışmalarını inceledi. Okulun fiziki şartları ve eğitim ortamlarını değerlendiren Çomruk, okul yöneticilerinden hazırlıkların son durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin yeni eğitim dönemine güvenli ve sağlıklı ortamlarda başlaması amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Ziyarette ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni eğitim-öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra araştıran, sorgulayan, problem çözebilen ve üretken bireyler olarak yetişmelerine yönelik eğitim faaliyetleri üzerinde duruldu. Çomruk, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası açısından başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Eğitim, Efeler, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Efeler'de okul hazırlıkları yerinde incelendi, Maarif Modeli çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

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