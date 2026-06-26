Eğitim-Bir-Sen\'den MEB\'e Acil Çağrı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, okulda şiddetten, mali haklardaki erimeye, sözleşmeli öğretmenlikten, okullardaki bütçe sorununa kadar eğitimin tüm kronikleşen problemlerinin yeni dönem başlamadan çözülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na acil "yaz tatilini iyi değerlendirme" çağrısında bulundu.

Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla eğitim sisteminin sorunlarına ve çözüm yollarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geride kalan dönemin aksayan yönlerini masaya yatıran Sarıgeçili, yaz tatili döneminin sorunları kalıcı olarak ortadan kaldırmak adına büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Eğitim sisteminde aksayan yönlere ilişkin sorunlar, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan çözüme kavuşturulmalıdır" dedi.

Eğitim çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi ve okullardaki kronik sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizen Sarıgeçili şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız dönemin ne yazık ki okulda şiddet olaylarıyla anıldı. Eğitim kurumlarının acilen güvenli ve sağlıklı bir iklime kavuşturulması gerekiyor. Ankara'da düzenledikleri ve TBMM Araştırma Komisyonu'na da sundukları 'Eğitim Ekosisteminde Şiddet, Kurumlar Arası Koordinasyon ve Sorumluluklar' başlıklı çalıştay raporunun bu süreçte mutlaka dikkate alınması gerekir. Somut adımlar hızlıca atılmalı. Ayrıca bağımlılık, akran zorbalığı ve şiddete karşı her okula öğrenci sayısına bakılmaksızın en az bir rehber öğretmen normu verilmeli."

"Eğitim çalışanlarının mali hakları enflasyona yenik düşürülmemeli"

Ekonomik dalgalanmaların ve yüksek enflasyonun en çok sabit gelirli kamu görevlilerini vurduğunu hatırlatan Sarıgeçili, eğitimcilerin alım gücünün düştüğünü ifade ederek, "Öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin düşüklüğü başta olmak üzere mali hakları geliştirilmelidir. Enflasyon karşısında yaşanan kayıpları giderecek mahiyette mali haklarda acilen iyileştirme yapılmalıdır. Eğitimin niteliği, eğitim çalışanlarının mesleki motivasyonuyla doğrudan bağlantılıdır" diye konuştu.

"Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmelidir"

Öğretmen istihdamını da değinen Sarıgeçili, "Aile bütünlüğünü bozan sözleşmeli öğretmenlik modeline derhal son verilerek bu personellerin kadroya geçirilmesi gerekir. Eğitimde fırsat eşitliği için ücretli öğretmenlik uygulaması tamamen kaldırılmalı, öğretmen açığı sadece kadrolu istihdamla kapatılmalıdır" çağrısında bulundu.

"Kariyer basamakları düzenlenmeli, 3600 ek gösterge sözü tutulmalı"

Sarıgeçili, şunları kaydetti:

"Kariyer basamaklarında ilerlemede; askerlik, aylıksız izin, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ile usta öğreticilikte geçen süreler de hesaba dahil edilmelidir. Toplu sözleşmede yer alan taahhütler yerine getirilmeli; unvan ayrımı yapılmaksızın 1. dereceye yükselen tüm memurlar 3600 ek göstergeden faydalandırılmalıdır. Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamalarında mazeretleri gözetilmeli, çalışma barışını bozan tasarım eksiklikleri giderilerek makul bir sistem kurulmalıdır."

"Yönetici görevlendirmeleri istikrara kavuşmalı, okullara ödenek ayrılmalı"

Eğitim kurumu yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak yapılandırılması gerektiğini söyleyen Sarıgeçili, 2004 ile 2026 yılları arasında yönetmeliğin tam 13 defa değiştiğine dikkat çekerek istikrarsızlığa tepki gösterdi. Proje okullarında somut gerekçe olmaksızın görev süresi uzatılmayan yöneticilerin hakkaniyet duygusunu zedelediğini aktaran Sarıgeçili, "Ayrıca şube müdürleri ve şeflerin özlük haklarının da sorumluluklarıyla uyumlu hale getirilmeli. Okul yönetimlerinin kullanımına tahsis edilmiş doğrudan bir ödeneğin bulunmaması kabul edilemez. Okulların temizlik, güvenlik, kırtasiye ve basit onarım gibi temel giderlerinin okul aile birliklerinin bağışlarına bırakılmaması gerekir. Son olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfı uygulaması tamamen kaldırılarak bu personellerin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - ADANA