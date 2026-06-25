EğitimBir-Sen'den Eğitim Sorunlarına Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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EğitimBir-Sen'den Eğitim Sorunlarına Çözüm Çağrısı

EğitimBir-Sen\'den Eğitim Sorunlarına Çözüm Çağrısı
25.06.2026 15:36
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EğitimBir-Sen, tatil döneminin sorunların çözümü için fırsat olduğunu belirtti ve kalıcı çözümler istedi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (EğitimBir-Sen), 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, tatil döneminin eğitim sistemindeki sorunların çözümü için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, kalıcı çözümlerin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim-Bir-Sen tarafından, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla eğitim dönemine ilişkin açıklama yapıldı. Geride bırakılan eğitim-öğretim yılının bütün yönleriyle değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, eğitim sistemindeki aksayan alanların doğru tespit edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu yılın 'okullarda şiddetin başat sorunlardan biri haline geldiği bir dönem' olarak kayıtlara geçtiği belirtilerek, eğitim kurumlarının güvenli ve sağlıklı bir ortama kavuşturulmasının ertelenemez bir görev olduğu ifade edildi.

Eğitim çalışanlarını ilgilendiren ikincil mevzuat değişiklikleri, norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değişikliği süreçleri ve alan değişikliği uygulamalarına ilişkin değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, bazı uygulamaların beklentileri karşılamadığı kaydedildi.

Bununla birlikte okul kıyafeti düzenlemesi, zilsiz okul uygulaması, Ramazan ayında okul etkinlikleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yaygınlaşması, mesleki ve teknik eğitime yönelik teşvikler ile sıra tayini uygulaması olumlu gelişmeler arasında sıralandı.

Eğitim sisteminde istikrar vurgusu yapılan açıklamada, sık değişen mevzuat ve atama süreçlerindeki belirsizliklerin eğitimden beklenen verimi düşürdüğü ifade edildi.

Eğitim çalışanlarının sistemin merkezinde yer alması gerektiği belirtilen açıklamada, öğretmenlerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi çağrısı yapıldı. Bu kapsamda ek ders ücretlerinin artırılması, alan değişikliği taleplerinin karşılanması, öğretmen açığının giderilmesi için kadrolu atamaların artırılması, zorunlu bölgelerde görev yapanlara ilave teşvik verilmesi ve ücretli öğretmenliğin sonlandırılması istendi.

Ayrıca rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, norm kadro düzenlemelerinin yeniden ele alınması, eğitim yöneticiliğinin profesyonel bir yapıya kavuşturulması, 3600 ek gösterge düzenlemesinin genişletilmesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi talep edildi.

Açıklamada, tatil döneminin eğitim sistemindeki sorunların analiz edilmesi ve yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık sürecinin güçlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğu da vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Eğitim, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Eğitim EğitimBir-Sen'den Eğitim Sorunlarına Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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