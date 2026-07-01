Eğitimde Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Eğitimde Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Eğitimde Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
01.07.2026 11:26
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Emet'te, 2025-2026 Eğitim Yılı için okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden başkanlığında ilçede görev yapan okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, geride kalan eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi yapılırken, okullarda yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Akademik başarı durumu, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar, okul güvenliği, yaz dönemi planlamaları ve yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık süreçleri değerlendirildi.

Ayrıca eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik görüş ve öneriler paylaşılırken, okullar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni eğitim öğretim yılına ilişkin planlamalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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