Eğitimde Okul Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Eğitimde Okul Güvenliği Eğitimi

Eğitimde Okul Güvenliği Eğitimi
10.06.2026 18:12
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Balıkesir'de okul güvenliği ve siber güvenlik eğitimi düzenlendi, tehditler ele alındı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, emniyet, jandarma, sağlık ile aile ve sosyal hizmetler müdürlüklerinin iş birliğiyle düzenlenen "Okul Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilgilendirme Eğitimi" Edremit'te gerçekleştirildi.

Eğitim kurumlarında güvenli ortamların oluşturulması ve dijital çağın getirdiği siber tehditlere karşı okul idarecileri ile rehberlik servislerinin farkındalığını artırmak amacıyla Balıkesir'de geniş kapsamlı bir eğitim programı hayata geçirildi. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan "Okul Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilgilendirme Eğitimi", Edremit ilçesindeki Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Geleceğin teminatı olan çocukların hem fiziksel hem de dijital dünyada korunmasını hedefleyen programa ilçede görev yapan okul müdürleri, rehber öğretmenler ve okul aile birliği başkanları yoğun katılım gösterdi.

Fiziksel ve dijital güvenlik tüm yönleriyle ele alındı

İlçe genelindeki eğitim paydaşlarını bir araya getiren program kapsamında uzman personeller tarafından katılımcılara detaylı sunumlar yapıldı. Seminerde; okullardaki fiziki güvenliğin en üst seviyeye çıkarılarak güçlendirilmesi, öğrencilerin çok daha güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarında öğrenim görmelerinin desteklenmesi konuları öncelikli olarak ele alındı. Eğitimin ikinci bölümünde ise teknolojinin bilinçsiz kullanımından kaynaklanan risk senaryoları üzerinde duruldu.

Siber zorbalık ve güvenli internet masaya yatırıldı

Özellikle çocukların ve gençlerin internet ortamında karşı karşıya kalabileceği küresel risk faktörlerine dikkat çekilen bilgilendirme toplantısında; kurumsal ve bireysel siber güvenlik tedbirleri, dijital mecralarda karşılaşılabilecek dolandırıcılık ve manipülasyon riskleri, bilinçli ve güvenli internet kullanımı ile akranlar arasında sıkça görülen siber zorbalıkla etkin mücadele yöntemleri anlatıldı. Eğitim sonunda okul idarecileri ile rehber öğretmenlerin okullarda yürütecekleri koruyucu ve önleyici çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, bu tür koordineli bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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