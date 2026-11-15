Elazığ AFAD, gönüllülere afet müdahale eğitimi verdi, çadır kurma uygulaması yaptırdı

Elazığ'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine yönelik eğitim ve uygulama faaliyeti gerçekleştirildi.

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü tarafından afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından, AFAD gönüllülerine afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler, görev ve sorumlulukları ile afet müdahale süreçleri hakkında teorik bilgiler verildi. Eğitimin devamında, afet ve acil durumlarda kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar tanıtılarak kullanım alanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Programın uygulamalı bölümünde ise gönüllüler tarafından çadır kurma ve toplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitim ve uygulama faaliyetiyle destek AFAD gönüllülerinin afetlere hazırlık, müdahale ve destek süreçlerindeki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, muhtemel afetlere karşı daha donanımlı hale gelmeleri hedeflendi.