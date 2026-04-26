Elazığ\'da \'Ailemle Okuyorum\' etkinliği

Elazığ Belediyesinin başlattığı 'Ailemle Okuyorum' etkinliği yoğun katılımla devam ediyor.

Elazığ Belediyesi, düzenlediği kültürel aktivitelerle çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Danışma ve Eğitim Merkezi ve Mezre Ortaokulu iş birliğiyle başlatılan 'Ailemle Okuyorum' etkinliği yoğun katılımla sürdürülüyor. Bu hafta kitap okuma atölyesinde Reşat Nuri Güntekin'in Acımak adlı eserini çocuklar ve aileleri birlikte okudu. Okuma etkinliğinin ardından ise 'Ailede Çocukla İletişim' söyleşisi ile çocuklara yönelik başarının sırrı ve motivasyon kaynakları konulu seminer düzenlendi. Söyleşide, emekli Edebiyat Öğretmeni Leman Kozan, ailelere çocukların kalbine dokunabilmenin yollarını aktardı. Programda ayrıca Uzman Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Nisa Dündar Müezzinoğlu, başarının sırları üzerine çocuklarla önemli paylaşımlarda bulundu.

Etkinliğin önemine değinen Mezre Ortaokulu Rehber Öğretmeni Bilal Tekin, "Ailemle okuyorum, zaman geçiriyorum etkinliğine aileler ve velilerle birlikte iştirak ettik. Çocuklarımız için son derece faydalı ve güzel bir etkinlik. Kitap okumanın önemini kavratan bu programın devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ