Elazığ'da anaokulu öğrencileri Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi'ni ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi'ni anaokulu öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler balık türlerini inceleyip sucul canlıları gözlemlerken, sucul yaşam hakkında bilgi aldı.
Anaokulu öğrencileri, Elazığ'da Balık Müzesi'ne giderek balık türlerini inceledi.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi, Elazığ'da anaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaretle öğrenciler, sucul canlıları yakından tanıma imkânı elde etti. Balık Müzesi'nde sergilenen farklı balık türlerini inceleyen öğrenciler, akvaryum ünitesindeki balıkları da ilgiyle gözlemledi. Ziyaret çerçevesinde öğrencilere balık türleri ve sucul canlıların yaşamına ilişkin bilgiler aktarıldı.
Öğrencilerin hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadığı bu ziyaretle, su ürünleri ve sucul yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?