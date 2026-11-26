Anaokulu öğrencileri, Elazığ'da Balık Müzesi'ne giderek balık türlerini inceledi.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Balık Müzesi ve Akvaryum Ünitesi, Elazığ'da anaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaretle öğrenciler, sucul canlıları yakından tanıma imkânı elde etti. Balık Müzesi'nde sergilenen farklı balık türlerini inceleyen öğrenciler, akvaryum ünitesindeki balıkları da ilgiyle gözlemledi. Ziyaret çerçevesinde öğrencilere balık türleri ve sucul canlıların yaşamına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerin hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadığı bu ziyaretle, su ürünleri ve sucul yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.