Elazığ'da UMKE, kursiyerlere acil müdahale ünitesi ve ASOS eğitimi düzenledi - Son Dakika
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Elazığ'da UMKE, kursiyerlere acil müdahale ünitesi ve ASOS eğitimi düzenledi

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Elazığ\'da UMKE, kursiyerlere acil müdahale ünitesi ve ASOS eğitimi düzenledi
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Elazığ'da UMKE tarafından kursiyerlere yönelik acil müdahale ünitesi kurulum ve işletme eğitimi gerçekleştirildi. Program kapsamında acil müdahale araçları, çadır sistemi, tıbbi cihazlar ve ASOS tanıtıldı; amaç afetlerde sağlık hizmetlerinin daha koordineli sunulması.

Elazığ'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kursiyerlere acil müdahale eğitimi verildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren UMKE tarafından "Acil Müdahale Ünitesinin Kurulumu ve İşletilmesi Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim kapsamında, muhtemel acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik uygulamalar ele alındı. Katılımcılara acil müdahale araçları, çadır sistemi ve donanımları, tıbbi ve teknik ekipmanlar ile tıbbi cihazlar hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca hasta kayıt modülünün kullanımı ve Acil Sağlık Otomasyon Sistemi (ASOS) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle birlikte UMKE ekiplerinin acil müdahale ünitelerinin kurulumu ve işletilmesi konusunda bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin daha koordineli ve etkin şekilde sunulması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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