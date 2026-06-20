Elazığ\'da YKS maratonu başladı: 37 binden fazla aday geleceği için sıralardaki yerini aldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Kent genelinde toplam 125 bina ve bin 950 salonda gerçekleştirilecek olan zorlu maratonda binlerce öğrenci, gelecekteki üniversite eğitimleri için ilk oturumda ter dökecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Kent genelinde adayların sınav konforunu sağlamak amacıyla emniyet ve belediye ekiplerince okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Elazığ'da sınav koordinasyonu kapsamında toplam 125 bina ve bin 950 salon adayların kullanımı için hazır hale getirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okul önlerine gelen öğrenciler, güvenlik aramaları ve kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına kabul edildi. Saat 10.15'te ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. - ELAZIĞ