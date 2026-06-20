Elazığ\'da sınava geç kalan öğrenciler belediye ulaşım ekipleri ile zamanında yetiştirildi

Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrenciler, belediye ekipleri tarafından araçlarla sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Elazığ'da belediye ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri araçlarıyla yetiştirdi. YKS'nin birinci oturumu olan TYT için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri de sınava geç kalan öğrencileri araçlarla sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı. - ELAZIĞ