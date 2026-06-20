Elazığ'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrenciler, belediye ekipleri tarafından araçlarla sınav merkezlerine ulaştırıldı.
Elazığ'da belediye ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri araçlarıyla yetiştirdi. YKS'nin birinci oturumu olan TYT için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri de sınava geç kalan öğrencileri araçlarla sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › Eğitim › Elazığ'da sınava geç kalan öğrenciler belediye ulaşım ekipleri ile zamanında yetiştirildi - Son Dakika
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