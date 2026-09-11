Elazığ Karakoçan\'da ilçe müftüleri toplantısında din hizmetleri değerlendirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı'nda din hizmetleri değerlendirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı, Karakoçan ilçesinde gerçekleştirildi. İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda, il ve ilçelerde yürütülen din hizmetleri, Kur'an kursları ve eğitim faaliyetleri ile gündeme ilişkin konular değerlendirildi.

Toplantının ardından İl Müftüsü Yusuf Bingöl, İl Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Fırat, İlçe Müftüsü Sezgin Dülgeroğlu ile birlikte Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçede yürütülen din hizmetleri ve müftülük çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.