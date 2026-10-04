Elazığ polisi, KPSS'ye geç kalan adayları motosiklet ve araçlarla sınava yetiştirdi - Son Dakika
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Elazığ polisi, KPSS'ye geç kalan adayları motosiklet ve araçlarla sınava yetiştirdi

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Elazığ polisi, KPSS\'ye geç kalan adayları motosiklet ve araçlarla sınava yetiştirdi
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KPSS Ön Lisans Sınavı Elazığ'da yapılırken, ulaşımda zorlanan, kimlik unutan veya geç kalma riski yaşayan adaylara emniyet ekipleri yardım etti. Ekipler, sınava geç kalan adayları motosiklet ve polis araçlarıyla sınav salonlarının kapısına kadar götürdü.

Elazığ'da KPSS Ön Lisans Sınavı'na geç kalma tehlikesi yaşayan adaylar için emniyet güçleri seferber oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da yapıldı. Sınav merkezlerine ulaşmakta zorluk, kimlik unutma veya geç kalma riski yaşayan adayların yardımına ise Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koştu. Kent genelinde hazır bekleyen motorize ve asayiş ekipleri, sınava geç kalan adayları motosiklet ve polis araçlarıyla sınav salonlarının kapısına kadar götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sınavlarına zamanında ve güvenli ulaşabilmeleri için ekiplerimiz sahadaydı. Güzergahlarda gerekli tedbirler alınırken, İHA'larımızla trafik yoğunluğu anlık olarak takip edildi. Yoğunluk yaşanan noktalara ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. İhtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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