Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeli yangın tatbikatına katıldı

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeli yangın tatbikatına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeline yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi ile yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Teorik eğitimin ardından yapılan tatbikatla personelin yangınlara müdahale bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeline yönelik yangın farkındalık eğitimi verildi.
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi personeline yönelik Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi ile Yangın Söndürme Tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında afetlere karşı alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve yangın durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Teorik eğitimlerin ardından gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatı ile katılımcıların yangınlara müdahale konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.
Kaynak: İHA
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