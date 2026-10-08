Emeksiz okul ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Emeksiz okul ziyaretlerini sürdürüyor

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Emeksiz okul ziyaretlerini sürdürüyor
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Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz okul ziyaretlerini sürdürüyor ve öğretmen ve öğrencilerle bir araya geliyor.

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz okul ziyaretlerini sürdürüyor ve öğretmen ve öğrencilerle bir araya geliyor.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, "Ziyaret çerçevesinde Emirdağ Fen Lisesi, Metin Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi, Emirdağ MTAL, Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu'nu ve Şehit Muhammet Tufan Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldik. Emeksiz öğretmen ve öğrencilerin olumlu isteklerini dinledi ve not aldı. Dile getirilen istek ve önerillerin en kısa zamanda çözümleneceğini" söyledi. Öğretmen ve öğrenciler Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz'in okulları ziyaretin den memnunluk duyduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA
EmirdağEğitimAfyonSon Dakika

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