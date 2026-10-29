Emet\'te minikler Bed-i Besmele programıyla Kur\'an öğrenme yolculuğuna başladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören minikler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının açılışı kapsamında düzenlenen geleneksel Bed-i Besmele programıyla Kur'an öğrenme yolculuğuna ilk adımlarını attı.

İlçedeki 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla geleneksel Bed-i Besmele programı gerçekleştirildi. Miniklerin Kur'an-ı Kerim'in manevi atmosferiyle tanıştığı programda, çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Program kapsamında minikler, Kur'an öğrenme yolculuğuna başlamanın sevincini yaşarken aileleri de bu anlamlı günde çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Emet İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Yavrularımızın bu kutlu yola ilk adımı atmasında büyük bir özveriyle çalışan kıymetli Kur'an kursu öğreticilerimize, hocalarımıza, programımızı yalnız bırakmayan değerli velilerimize ve tüm misafirlerimize en kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Miniklerimizin ilim yolculuğu daim, bahtları açık olsun" ifadelerine yer verildi.