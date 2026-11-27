Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyenleri, Emet'te gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'ne sağladıkları katkılardan ötürü ödüle layık görüldü.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen TÜBİTAK 4007 "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" Bilim Şenliği'ne katkıda bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Huriye Senem Aydoğu ile aynı bölümün öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Bircan'a plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Şenlik çerçevesinde Prof. Dr. Huriye Senem Aydoğu, "Mini Motorcular" atölyesinde öğrencilerle buluştu ve basit elektrik motoru yapımını uygulamalı biçimde anlattı. Doç. Dr. Hasan Bircan da "Işığın Gizemli Yolculuğu" atölyesinde yaptığı optik deneylerle öğrencilerin bilime duyduğu ilgiye katkı sundu.

Akademisyenlere plaketlerini Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, teşekkür belgelerini ise Proje Yürütücüsü Havva Özer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, öğrencilere fiziği deneyerek ve keşfederek öğrenme imkânı sunan akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.