Emre Çay'dan Yaz Dönemi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emre Çay'dan Yaz Dönemi Ziyareti

Emre Çay\'dan Yaz Dönemi Ziyareti
13.07.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz boyunca eğitim veren okulu ziyaret etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz döneminde de eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Uygulama Anaokulu'nu ziyaret ederek minik öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Haftanın ilk gününde gerçekleşen ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz aylarında da kapılarını açık tutarak çocukların gelişimine katkı sunmaya devam eden okulda incelemelerde bulundu. Sınıfları tek tek dolaşarak çocukların gelişimlerini destekleyen eğitim etkinliklerini yerinde inceleyen Çay, yürütülen çalışmalar ve yaz dönemi eğitim programı hakkında okul yönetimi ve öğretmenlerden detaylı bilgi aldı.

Ziyaret esnasında minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve onların eğlenceli etkinliklerine eşlik eden Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Eğitimin erken yaşlarda başlamasının kritik bir rol oynadığını belirten Çay, "Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın geleceğe ve hayata güçlü bir başlangıç yapmalarındaki en önemli basamaktır. Evlatlarımızın bu yaşlarda aldığı nitelikli eğitim, onların sosyal ve zihinsel gelişimlerini doğrudan şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yaz tatili döneminde de aynı enerji ve özveriyle görevlerinin başında olan eğitim kadrosunu tebrik eden Emre Çay, "Yaz döneminde de büyük bir adanmışlıkla, tatil demeden minik yüreklere dokunmaya devam eden, emek veren tüm öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum," diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaret, öğretmenlerle yapılan istişare toplantısı ve çocuklarla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Emre Çay'dan Yaz Dönemi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

13:28
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek
13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:48:51. #7.13#
SON DAKİKA: Emre Çay'dan Yaz Dönemi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.