Emre Çay\'dan Yaz Dönemi Ziyareti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz döneminde de eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Uygulama Anaokulu'nu ziyaret ederek minik öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Haftanın ilk gününde gerçekleşen ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz aylarında da kapılarını açık tutarak çocukların gelişimine katkı sunmaya devam eden okulda incelemelerde bulundu. Sınıfları tek tek dolaşarak çocukların gelişimlerini destekleyen eğitim etkinliklerini yerinde inceleyen Çay, yürütülen çalışmalar ve yaz dönemi eğitim programı hakkında okul yönetimi ve öğretmenlerden detaylı bilgi aldı.

Ziyaret esnasında minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve onların eğlenceli etkinliklerine eşlik eden Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti. Eğitimin erken yaşlarda başlamasının kritik bir rol oynadığını belirten Çay, "Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın geleceğe ve hayata güçlü bir başlangıç yapmalarındaki en önemli basamaktır. Evlatlarımızın bu yaşlarda aldığı nitelikli eğitim, onların sosyal ve zihinsel gelişimlerini doğrudan şekillendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yaz tatili döneminde de aynı enerji ve özveriyle görevlerinin başında olan eğitim kadrosunu tebrik eden Emre Çay, "Yaz döneminde de büyük bir adanmışlıkla, tatil demeden minik yüreklere dokunmaya devam eden, emek veren tüm öğretmenlerimize ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum," diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaret, öğretmenlerle yapılan istişare toplantısı ve çocuklarla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - MUĞLA