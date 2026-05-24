Engelleri Aşan Söyleşi

24.05.2026 15:35
Serkan Bayram, gençlere azim ve mücadele tavsiyeleri verdi, toplumsal farkındalığı vurguladı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "Engelleri Aşan Bir Yaşam Söyleşisi"nde Milletvekili Serkan Bayram; gençlere azim, mücadele ve toplumsal farkındalık konularında önemli tavsiyeler verdi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü iş birliğinde "Engelleri Aşan Bir Yaşam: Avukat Serkan Bayram Söyleşisi ve İmza Günü" programı düzenlendi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Elçisi Serkan Bayram'ın konuk olduğu etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Açılış konuşmalarında erişilebilirlik ve kapsayıcı eğitim vurgusu yapıldı

Programın açılışında konuşan BARÜ Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tahir Mete Artar, özel ihtiyaç sahibi bireylerin toplumsal hayatta karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek kapsayıcı toplum vizyonuyla çalışmalar yürütülmesinin önemine değindi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise, "Erişilebilir ve kapsayıcı eğitimi, yükseköğretim vizyonumuzun temel unsurları arasında görüyoruz. Üniversitemizde YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 21 erişilebilirlik bayrağına ve 7 Engelsiz Üniversite Program Nişanı'na sahibiz. 2026 başvurularında ise 12 erişilebilirlik ve 5 program nişanı için başvuruda bulunduk. Bununla birlikte Engelsiz Yaşam Merkezimizde erken çocukluktan yetişkinliğe 151 özel ihtiyaç sahibi birey ve ailesi, 381 oturumda özel eğitim hizmetlerine erişim sağlıyor. Engellilik meselesini farkındalık meselesi olarak görüyoruz. Bu noktada bizler için ilham olacak kişi de bugün aramızda bulunan Milletvekilimiz Sayın Serkan Bayram olacak. Bu vesileyle herkes için istifadesi bol olan bir söyleşi programı diliyorum" dedi.

Milletvekili Serkan Bayram, ilham veren hayat yolculuğunu anlattı

Hayat hikayesini katılımcılarla paylaşan Milletvekili Serkan Bayram, "Benim filmimi izlemediyseniz izleyin. Buğday Tanesi aslında bir hayat hikayesi, bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu çalışmayla 50'den fazla uluslararası ödül aldık. Ben 1974 yılında Erzincan'da doğdum, bir yaşındayken tarlada bir kaza geçirdim. 40 gün yoğun bakımda kaldım, 41'inci gün hayata döndüm. 18 yaşına kadar mahalle ve toplum baskısından dolayı ellerim cebimde dolaşan bir gençtim. İnsanların sorularından kaçmak için yurt dışına gittim ama bugün hayat bana farklı ülkelerde hayat hikayemi anlatmayı bahşetti" diye konuştu.

Bayram: "Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin"

Eğitim ve siyaset hayatında edindiği tecrübeleri anlatarak gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Milletvekili Bayram, "2015 yılında 41 yaşımda Erzincan milletvekili oldum. Düştüğün yerden kalkıp insanlığa hizmet edeceksin. Buradan insanlara hizmet etmem gerektiği mesajını aldım. Dünyanın birçok yerinde üniversitelerde konuştum. Gençler, kader gayrete aşıktır. Mücadele edeceğiz, çok çalışacağız. Başarmak için hayallerimiz ve hedeflerimiz için çalışacağız. Mottomuz 'yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin.' olacak. Hayat uzun bir yol, inişler ve çıkışlar var. Bazı şeyler hayal ettiğimiz gibi olmayabilir. Gençler, idealleriniz olacak ve onların peşinde koşacaksınız. Kendinizi iyi yetiştireceksiniz. Ülkemizi uluslararası arenada sizler temsil edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından başta Rektör Akkaya olmak üzere katılımcılar, Milletvekili Bayram'a Buğday Tanesi kitabını imzalattı. - BARTIN

Kaynak: İHA

