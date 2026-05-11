Engelliler Haftası'nda Spor Etkinliği
11.05.2026 19:44
Sivas'ta özel gereksinimli bireyler için düzenlenen spor etkinliği sosyal dayanışma mesajları verdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen 'Özel Gereksinimli Bireyler İçin Spor Etkinliği'nde' özel gereksinimli bireyler sporla buluştu. Etkinlikte sosyal dayanışma ve farkındalık mesajları verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 'Özel Gereksinimli Bireyler İçin Spor Etkinliği' düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde Hamza Yerlikaya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gül, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve özel gereksinimli bireyler katıldı. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengönül, üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek sporun herkes için erişilebilir olması gerektiğini ifade etti. Şengönül, sporun yalnızca fiziksel gelişime katkı sağlayan bir alan olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir unsur olduğunu söyledi.

"Öğrencilerimizin mutluluğu ve heyecanı bizler için en büyük kazanımdır"

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayat içerisinde daha aktif rol almalarının önemine dikkat çeken Şengönül, "Bugün burada oluşan samimi ve güzel tablo, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Öğrencilerimizin mutluluğu ve heyecanı bizler için en büyük kazanımdır. Üniversite olarak her zaman özel gereksinimli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlik boyunca özel gereksinimli bireyler koordinasyon oyunları, parkur etkinlikleri, takım oyunları ve çeşitli sportif aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Üniversite öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar hem fiziksel aktivite yaptı hem de sosyal iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

