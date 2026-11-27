Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Avrupa mühendislik programlarının değerlendirildiği EngiRank 2026 sıralamasında 229. sırada yer aldı. Üniversite, makine, çevre, kimya, malzeme ve inşaat mühendisliği olmak üzere 5 farklı alanda Avrupa sıralamasına girmeyi başardı.

Eğitim, araştırma ve inovasyon performansları temel alınarak Avrupa mühendislik programlarını değerlendiren European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2026 sıralamasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Avrupa genelinde 229'uncu oldu.

Uluslararası akademik başarısını farklı mühendislik disiplinlerinde aldığı derecelerle gösteren MCBÜ, beş ayrı alanda Avrupa sıralamasına girmeyi başardı. Üniversitenin alan bazındaki sıralamaları şöyle: makine mühendisliğinde 175'inci, çevre mühendisliğinde 181'inci, inşaat mühendisliğinde 181'inci, kimya mühendisliğinde 196'ncı ve malzeme mühendisliğinde 214'üncü.

Türkiye Avrupa'da üçüncü sırada

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan sonuçlara göre Türkiye, EngiRank 2026 sıralamasında 19 üniversiteyle Avrupa'da en fazla üniversiteyle temsil edilen üçüncü ülke konumunda yer aldı. MCBÜ'nün beş farklı mühendislik alanında sıralamaya girmesi de Türkiye'nin uluslararası akademik görünürlüğüne katkı sundu.

Değerlendirmede bilimsel yayınlar, atıf etkisi, araştırma performansı, patentler ve üniversite-sanayi iş birlikleri gibi göstergeler esas alındı; bu değerlendirme, MCBÜ'nün mühendislik ve teknoloji alanlarındaki araştırma kapasitesinin uluslararası düzeydeki yerini ortaya koydu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğü, bilimsel üretim, araştırma ve inovasyon kapasitesi ile sanayi iş birliklerini geliştirerek gerçekleştirdiği bildirildi.