Erciyes Üniversitesi 134 mezununu verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı 31. dönem mezunlarını verdi. Program kapsamında 134 öğrenci mezun oldu.

Gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan, akademisyenler, aileler ve mezun öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mezun olan öğrencilerin üniversitelerine aidiyet duygusu içerisinde olmalarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, "Zaman öyle bir hızlı geçiyor ki arkadaşlar, daha dün mezuniyetinizden önce kayıt olduğunuz dakikaları, saatleri hatırlıyorsunuz. Ama meslek hayatında belki 10 yılınız geçtiğinde de aynı duygular içerisinde olacağınızı ifade etmek isterim. Onun için canla başla günlerinizi, haftalarınızı, aylarınızı dolu dolu geçirmeye, ülkeye severek hizmet etme aşkıyla çalışmanız bizim tek isteğimizdir" dedi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan da törende yaptığı konuşmada, "Mimar ve şehir bölge plancısı yalnızca yapıların değil adaletin, erişilebilirliğin, estetiğin, doğaya saygının ve ortak yaşam kültürünün denk tasarımcısıdır. Bu yüzden mesleğinizin merkezinde daima insan olmalıdır. Betonun, camın, çeliğin ve teknolojinin arkasında insan onuru, kamu yararı ve etik sorumluluk Mezuniyet öğrenmenin sonu değildir. Aksine gerçek öğrenmenin başladığı yerdir. Çünkü mesleğiniz sürekli değişecek, malzemeler değişecek, teknolojiler değişecek, kentlerin sorunları değişecek. Fakat değişmemesi gereken üç şey vardır. Aklınız, vicdanınız ve meslek ahlakınız. Aklınız Bilimden, vicdanınızı insandan, mesleğinizi etik değerlerden ayırmayın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, dönem birincisi Büşra Mete'nin mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesiyle son buldu. - KAYSERİ