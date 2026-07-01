ERÜ İletişim Fakültesi 20. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika
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ERÜ İletişim Fakültesi 20. dönem mezunlarını verdi

ERÜ İletişim Fakültesi 20. dönem mezunlarını verdi
01.07.2026 17:53  Güncelleme: 17:55
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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 20. dönem mezuniyet töreninde 415 öğrenci diplomalarını aldı. Törene Vali Gökmen Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun katıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi, 20. dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde toplam 415 öğrenci diplomalarını aldı.

Düzenlenen mezuniyet törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Biz çeşitli stratejiler içerisinde gayretli bir şekilde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Şehrimizin protokolünden aldığımız destek ile ki burada başta valimiz olmak üzere, vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız geliyor. Bunlar bizim için son derece kritik öneme sahiptir. Canla başla, istikrarlı bir şekilde üniversitenin gelişimi için çalışıyoruz. Üniversitemiz sadece Kayseri'de değil, sadece Türkiye'de değil, bugün dünyada kendinden söz ettiren proje ve buluşlarıyla her geçen gün, inancımız gereği insanlığa hizmet etmektedir. Diplomayı aldıktan sonra eğitim hayatı bitti olarak bakmıyoruz. Şunu bilin; Yapay zeka hiçbir zaman insan iradesinin üzerinde davranış gösteremez. Çünkü o sizin öğrettiğiniz kadar vardır. İnsan iradesi olmadan kendi başına hareket etmesini beklemeyiniz. Kaygılarınız olabilir ama şunu unutmayın; bizim öğrencilik yıllarımızda da mezuniyet sonrası kaygılarımız vardı. Fakat çalışarak, gayret ederek emeklerin zayi olmayacağını düşünerek bugünlere geldik. Sizlerin de aynı çizgide ilerleyeceğinizi düşünüyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Bugün Erciyes Üniversitesi'nden mezun olarak artık aramıza geliyorsunuz. Ben kamu görevlisiyim. Benim görevim halka, kamuya hizmet etmek. Aslında iletişim fakültesi mezunlarıyla çok ortak noktam var. Hayatın içerisinde bazen sizi çok üzen konularla karşılaşabileceksiniz. Bazen ekonomik yönden çok mutlu olmadığınızı fark edeceksiniz. İçinizden pes etmek gelecek. Bunalımlara girme anlarında olabileceksiniz. Ne olur sadece kendiniz için değil, sadece aileniz için değil. Bu memleket için, bu millet için pes edemezsiniz. Bırakamazsınız. Asla işinizi ve memleket sevdanızı kenarda bırakamazsınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fakülte birincilerine diplomaları ve plaketleri protokol tarafından takdim edildikten sonra mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı. Törende daha sonra öğrencilere diplomaları takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim ERÜ İletişim Fakültesi 20. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

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