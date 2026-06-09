Erciyes Üniversitesi Spor Şenliği Ödül Töreni

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geleneksel olarak düzenlenen '23. Geleneksel Spor Şenliği'nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ahmet Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan ödül töreninde ilk olarak Rüya Jimnastik Kulübü minik sporcuları tarafından jimnastik gösterisi, ERÜ Türk Dünyası Müzik Topluluğu tarafından Kartal Dansı ve Zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Törene katılan özel ihtiyaçlı öğrenciler ile yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yaptığı konuşmasında gençlerin spor ile ilgilenmesi gerektiğine dikkat çekerek, müsabakalara katılan sporcuları tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Altun'un konuşmasının ardından 23 Mart- 5 Haziran 2026 tarihleri arasında personel ve öğrencilerden oluşan 90 takım ve bin 200 sporcunun katılımları ile Mini Futbol, Basketbol, Voleybol, 3x3 Basketbol, Kort Tenisi, Masa Tenisi, Yüzme, Atletizm, Salon Okçuluk, Dart ve Satranç müsabakalarında dereceye giren takımlara, madalya ve kupaları takdim edildi.

Ödül töreni, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ