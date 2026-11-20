Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Recep Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda öğrencilere yönelik "Bağımlılıktan Önce Fark Etmek" konulu seminer düzenlendi.

"Her Aya Bir Konu, Bir Konuk" projesi kapsamında gerçekleştirilen programa İl Müftü Yardımcıları Medet Şahin ve Rahmi Elen katıldı.

Seminerde bağımlılık türleri, bağımlılığa neden olabilecek risk faktörleri, zararlı alışkanlıklardan korunma yolları ve erken farkındalığın önemi anlatıldı.

Toplam 117 öğrencinin eğitim gördüğü, bunlardan 50'sinin yatılı kaldığı kursta, hafızlık eğitiminin yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine yönelik faaliyetlerin de sürdürüldüğü belirtildi.

Programda öğrencilerle bir araya gelen İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin, Kurs Yöneticisi Ahmet Buğra Baş ve Kur'an kursu öğreticilerine yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.